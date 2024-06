La temporada MoraBanc Andorra la Vella presenta codirecció i una iniciativa

La temporada MoraBanc Andorra la Vella s'estrena novament enguany amb una gran novetat: una codirecció composta per Jordi Sabata i Oriol Vilella. En el marc de la presentació celebrada aquest dijous a les instal·lacions del Park Hotel, la cònsol menor de la parròquia, Olalla Losada, ha explicat que es vol aconseguir "una temporada que surti al carrer, que sigui atractiva per a la gent". De fet, un dels principals objectius marcats per la corporació és apropar la música clàssica als més joves, tot i que també "s'adreça a les famílies per tenir futurs consumidors d'aquesta música", ha aclarit Losada.

Val a dir que el conjunt d'actuacions de música i teatre té una previsió de pressupost d'un total de 100.000 euros, repartit a parts iguals entre el Comú de la capital i MoraBanc. Tal com ha destacat la cònsol menor, gràcies a la desvinculació dels pagaments d'infraestructures i logística, el pressupost "pot anar íntegrament al pagament de les actuacions i despeses diàries". Tenint en compte el fet que l'any passat es comptava amb un pressupost aproximat i enguany es vol ampliar "extensivament el nombre de representacions", Losada ha remarcat que "els números de la temporada passada són de la temporada passada" i que "amb una bona gestió i pensant molt bé en què s'inverteix cada euro", es podrà oferir una temporada oberta.

D'altra banda, i seguint la línia dels objectius, el Comú s'ha proposat recuperar la dinàmica de les funcions,ja que l'edició anterior només va gaudir de dues actuacions a l'octubre i al novembre. En contrapartida, aquest any la temporada s'iniciarà a l'octubre i durarà fins al març amb actuacions mensuals, excepte al desembre pel gran volum d'esdeveniments nadalencs. Convé ressaltar que la programació es complementarà amb altres activitats, com conferències, presentacions de llibres (entre altres temàtiques) i es preveu incloure artistes internacionals i sobretot nacionals, perquè segons la cònsol menor, "creiem que Andorra té molt talent i l'hem d'incloure en tots els projectes".

Per acabar, els codirectors han mostrat la seva il·lusió en assumir aquest projecte amb el gran repte de "trencar la barrera i distància per apropar la música clàssica". Una idea que tenen al cap els dos professionals (Sabata especialitzat en música clàssica i Vilella en l'àmbit modern) és buscar noms amb connexions amb les noves generacions, com ara, influencers. A més, tots dos codirectors han volgut remarcar que l'assumpció de la temporada està "totalment desvinculada de la qüestió econòmica" i que és un "aspecte secundari", informa l'ANA.