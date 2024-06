Marsol anuncia la voluntat de crear una àrea d’innovació al voltant de l’UdA

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha anunciat la voluntat del Govern de crear una àrea d’innovació al país juntament amb Andorra Business i Andorra Recerca i Innovació, al voltant de la Universitat d’Andorra. L’objectiu és disposar d’espais amb incubadores perquè es puguin desenvolupar projectes innovadors i aconseguir «ser un país atractiu per a la innovació d’alt valor afegit i, alhora, reforçar el talent que tenim». Marsol ha indicat que a partir del 2025 el projecte, necessari per a la diversificació de l’economia del país, començarà a prendre forma.

Ho ha detallat a la Universitat d’Andorra durant la clausura de la 24a edició del Taller d’emprenedors, de la qual un total de catorze emprenedors van completar amb èxit. L’edició s’ha caracteritzat per un rècord de demanda, amb 47 sol·licituds de participació. Marsol ha posat en relleu que finalment han estat 14 els plans d’empresa reeixits d’un total de 20 projectes seleccionats a l’inici del curs. A més, 12 han estat elaborats per dones emprenedores.

El primer premi, de 4.000 euros, ha estat per a Clàudia Navarro i un projecte de joieria personalitzada. El segon premi, de 2.000 euros, ha estat repartit entre dos emprenedores que han obtingut la mateixa puntuació: Carla Sofia Esteves, amb una consulta d’infermeria i de teràpia personalitzades, i Elvira Lastovkina, per un projecte de serveis d’estilisme de moda i imatge personal. Meritxell Segovia ha obtingut el 3r premi, de 1.000 euros, per una proposta de negoci d’estudi d’art conceptual per a produccions audiovisuals.

Marsol ha subratllat que en aquesta edició s’han introduït millores per potenciar projectes innovadors que generin noves oportunitats de negoci i d’ocupació, com el reforç de l’acompanyament als emprenedors per assegurar l’èxit de les iniciatives i contribuir a la diversificació del teixit empresarial.