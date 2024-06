La FAF preveu tenir enllestit l'estadi al desembre

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) preveu tenir enllestit l'estadi d'Encamp de cara al desembre d'enguany. Així ho ha confirmat el president, Fèlix Álvarez, moments abans d'iniciar l'Assemblea General ordinària que tanca l'exercici 2023-24 de la dita federació. "L'obra avança a bon ritme", ha indicat Álvarez, assenyalant, però, que va haver-hi una època en la qual, per problemes de personal, "no veiem l'evolució". L'objectiu de l'ens era poder arribar a acollir el partit de la selecció sub21 contra Portugal, cosa que ja han descartat perquè a l'octubre "és impossible que arribem".

Pel que respecta a l'ús que l'FC Andorra podria donar de l'estadi, el president de la FAF ha reconegut que van iniciar converses entre les dues parts abans de finalitzar la LaLiga Hypermotion, tot i que des del primer moment "els vam demanar una planificació". En aquest sentit, ha afegit que la federació sempre ha estat disposada a ajudar i col·laborar, "sempre que sigui quelcom temporal". A hores d'ara la negociació es troba en un impàs en el qual el club tricolor ha de fer una proposta en ferm pel que respecta els horaris d'ús, "i quan ho tinguem, ens asseurem i parlarem", ha completat Álvarez.

Envers el pressupost del 2025, el president de la FAF ha indicat que la xifra presentada és de nou milions d'euros, mentre que l'exercici d'aquest 2024 s'ha tancat amb un dèficit d'aproximadament 360.000 euros. També ha parlat del combinat femení i del canvi de seleccionador: "Albert Panadero és de la nostra confiança", i la substitució de tècnic es va fer perquè "volíem un canvi més 'tècnic', i el salt que ha fet la selecció ha estat important i el necessitàvem [...] La femenina requereix una mica més de professionalitat".

Pel que fa a la constitució de les lligues nacionals, Álvarez ha comentat que la Primera Divisió es mantindrà amb 10 equips, i Segona, amb sis. En aquest darrer cas, se li ha demanat per l'entrada a la competició de l'Engordany i el City Escaldes, dos conjunts que al final no hi prendran part, com tampoc hi serà el Sant Julià. En darrer lloc, no ha tancat la porta a la implementació del VAR al país, ja que la UEFA està estudiant un sistema per a petites federacions que disposi d'un mínim de càmeres, un parell o tres.