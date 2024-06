Només dos esportistes del país seran finalment als Jocs

El Comitè Olímpic Andorrà (COA), durant la seva reunió ordinària, ha mantingut la seva decisió inicial i no aplicarà les places d’universalitat que demanava la Federació Andorrana de Natació (FAN) de cara als Jocs Olímpics de París d’aquest 2024. Així, el topall de representants tricolor serà de dos esportistes, amb Mònica Dòria ja classificada i amb Nahuel Carabaña que, tot i no haver assolit la mínima olímpica, segurament hi accedirà per rànquing.

Que el COA hagi acabat descartant la decisió ha estat perquè no es pot repetir la votació amb les federacions olímpiques.