Thomas Pereiro, 11è a la Vertical Race dels Youth Skyrunning

Bar, ciutat costanera de Montenegro, ha acollit aquest matí (07.00 hores) la primera prova dels Youth Skyunning World Champs, una Vertical Race de cinc quilòmetres de distància i 1.000 metres de desnivell en la qual tres andorrans hi han pres part. El millor d'aquests ha estat Thomas Pereiro, qui ha finalitzat 11è en la seva categoria Youth A completant la cita amb una hora justa.

Per la seva banda, Adrià Isal, en la categoria Youth B, ha finalitzat la prova en un temps final de 58’45”, en 21a plaça i a tocar del top20. Finalment, en la categoria U23, Gerard Rogé ha realitzat aquesta Vertical Race en 54’53”, en la 28a posició.

"Ha estat una cursa inicialment més plana que s'ha anat fent més dreta", ha esmentat Rogé, afegint que per la seva part l'inici ha estat més complicat que el final, el qual ha estat "millor". "M'he trobat bastant malament, no he fet el que esperava, però vists els temps i el nivell que hi ha, prou bé", ha esmentat Isal, mentre que Pereiro s'ha mostrat content amb la feina feta.