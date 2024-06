Protecció Civil 'incendia' la Vall d'Incles amb IA per crear consciència

El departament de Protecció Civil continua amb la campanya 'El foc no és un joc', la qual té com a objectiu conscienciar a la població sobre els perills del foc per l'entorn natural. En aquesta ocasió, han volgut posar amb valor una de les valls més representatives del país, la Vall d'Incles a Canillo. Segons ha publicat el departament, en una piulada a la plataforma X [abans Twitter], per crear la campanya s'han utilitzat eines de IA per crear l'efecte del foc. Finalment, la campanya es difon sota el lema "Aquesta imatge és artificial. No la fem real".