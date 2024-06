La 5a edició de l’Olympus Race Andorra bat rècord d’inscrits

L’Olympus Race Andorra arriba a la seva cinquena edició aquest cap de setmana a la parròquia de Canillo, una cita per la qual aposta el Comú canillenc i que ha superat enguany les expectatives d’inscrits amb més de 720 corredors.

Cal destacar que l’Olympus Race Andorra és l’esdeveniment d’aquestes característiques d’Espanya i el Principat que té més participants federats d’Espanya. Pel que fa a les modalitats, per a demà dissabte presenta una prova per a esportistes més experimentats (Zeus) de 14 quilòmetres amb 36 obstacles i 759 metres de desnivell. Aquest mateix dia també es disputarà l’Atenea Open (dificultat mitjana) de vuit quilòmetres amb 27 obstacles i 416 metres de desnivell. A la tarda tindrà lloc l'Hercules Family Kids, una cursa de tres quilòmetres amb 17 obstacles per gaudir en família.

De cara a diumenge, el programa inclou la prova ‘Ninja’ en la qual cal superar 10 obstacles en 100 metres amb el menor temps possible. Les curses tindran un denominador comú: l’exigència, la varietat de les proves i les espectaculars vistes que es desenvoluparan en diferents emplaçaments de la parròquia (Canillo, Armiana, Prats, Meritxell…). A més, els participants travessaran el Pont Tibetà de la Vall del Riu, sempre que les condicions de la meteorologia ho permetin.

Aquesta edició, en afegit, és la més internacional de tots els anys amb la presència de corredors de fins a vuit nacionalitats diferents: Andorra, Espanya, França, Portugal, Itàlia, Regne Unit, Països Baixos i Lituània. Com a convidat especial la cita comptarà amb la participació del campió d’Europa (OCR), Stijn Lagrand, el corredor referent de l’Spartan Race, Albert Soley, la campiona de l’Olympus 2023, Maria Ángela Caballero, i altres esportistes d’un altíssim nivell com la campiona d’Espanya 2021 i 2023 de la prova 'Ninja', Andrea Azkune, o la medalla de bronze del campionat del món de 'Ninja', Bérenice Tabourel. Cal destacar també la participació de més de 110 infants a la prova Hercules Family Kids.

Segons ha apuntat el Comú de Canillo, per fer possible l’esdeveniment, l’organització compta amb el suport de prop de 85 voluntaris del país.