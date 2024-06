Roger Puig treballa a Andorra després d’entrenar eslàlom i gegant a Les Deux Alpes

Un reforç per a l’estat del benestar andorrà

La pròxima estada de neu del pirenaic serà ja a Xile, quan viatgi a Colorado el pròxim 15 d’agost, per tres setmanes de treball intens a pistes.

La idea inicial era fer cinc dies d’eslàlom i quatre de gegant. En aquest sentit, als entrenaments d’eslàlom l’equip va trobar una nova línia de treball "que està fent que millorem moltíssim", mentre que en gegant, per culpa del mal temps, de quatre dies previstos només es va poder realitzar una jornada d’entrenament. Amb tot, Puig ha destacat el bon treball fet a l’estació francesa: "Hem tingut molt bones sensacions. Al principi era una mica reticent d’anar a Les Deux Alpes, però estem molt contents d’aquesta estada i de l’estat de la neu que ens hem trobat, perquè tot i els dies que es va haver de cancel·lar, la resta ha estat neu dura i sol i només un dia de neu humida".

Roger Puig va estar entrenant del 12 al 19 de juny a Les Deux Alpes (França) fent un primer treball de base de pretemporada, unes sessions que també van servir "per provar el genoll abans de fer un estatge més seriós com és anar a Xile", segons ha explicat l'andorrà. "Tot va anar molt bé, el genoll molt bé", ha dit l’esquiador, que ara ja es troba al Principat exercitant-se al gimnàs del Centre de Tecnificació d’Ordino (CTEO).

Per El Periòdic

