Karaban ja ha pedalat 8.000 quilòmetres.

El projecte Karaban, d'Elena Milà i David Vilanova, va començar el passat desembre amb l'objectiu de pedalar uns 12.000 quilòmetres, i a hores d'ara ja han fet 8.000 quilòmetres, travessant 11 països europeus i tres africans, tot i que segons van indicar ahir, encara els resten 4.000 quilòmetres fins a assolir l’objectiu final, Kibera, on tenen previst arribar el 6 d’octubre d'enguany.

Al febrer, cal apuntar que Karaban va completar el periple europeu amb l’arribada a Atenes, i des d'allà, i per evitar passar per zones en conflicte, va agafar un vol fins a l’extrem sud del continent africà. Llavors, els ciclistes van arrencar la pedalada des de Ciutat del Cap i amb la mirada cap a Kènia. Actualment, la caravana es troba a Zàmbia i per davant els espera Malawi, Tanzània i, finalment, Kènia.

"Aviat comptarem amb noves incorporacions per continuar compartint aquest gran repte de pedalar 12.000 quilòmetres en forma de caravana ciclista per donar suport a Kings and Queens of Kibera", van apuntar en un comunicat.