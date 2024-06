Les tricolor cauen en el darrer duel de la fase de grups

La selecció absoluta femenina va caure ahir en el tercer partit de l’Europeu dels Petits Estats que es porta a terme a Priština (Kosovo) davant Armènia per 43-45. Les andorranes van anar per davant durant els tres primers quarts, però en l’inici del darrer, les rivals es van posar per davant amb el 29-30 a falta de poc més de nou minuts pel xiulet final. Tot i això, el partit es va decidir en els dos darrers atacs tricolors: les pirenaiques no van fer bàsquet i van permetre a les armènies aconseguir la victòria final. Les de Jose Rodríguez tenen avui jornada de descans.