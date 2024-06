Andorra accedeix a les semifinals de l'Europeu

Un reforç per a l’estat del benestar andorrà

La selecció absoluta masculina va sumar ahir la segona victòria de l’Europeu dels Petits Països que es juga a Andorra, en derrotar a Malta per un resultat de 82-78. Així, el combinat que dirigeix Cristian Vegas va finalitzar en primera posició la fase de grups i jugarà demà a les 19.30 hores, davant San Marino (l’únic equip que va aconseguir derrotar a la tricolor), per un lloc a la final. L’altra semifinal es jugarà a les 17.00 hores entre Gibraltar i Malta.

Per El Periòdic

