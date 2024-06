Juanda Fuentes, nou davanter tricolor.

L'FC Andorra continua ampliant la plantilla i ha arribat a un acord pel fitxatge de l'extrem esquerrà Juan David Fuentes. El colombià, criat a Catalunya, arriba procedent de la Segona Divisió belga després d'una temporada a les files de l'Oostende i signa per una temporada més dues més d'opcionals.

Fuentes és un jove atacant format a les categories inferiors del Barça i internacional sub17 i sub20 amb el seu país natal. Al futbol base blaugrana hi va jugar sis temporades i va arribar a debutar amb el filial, amb qui va disputar 26 partits el curs passat. Ara fa un any va tancar la seva etapa a la capital catalana per fer les maletes cap al futbol belga.