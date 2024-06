Vicky Jiménez cau a quarts de l'ITF W75 de la República Txeca

Després d'un bon inici, Vicky Jiménez s'ha acomiadat avui de l'ITF W75 de Doksy-Stare Splavy, a la República Txeca. En aquest sentit, ha caigut a quarts de final contra Jang Su-Jeong, número 232 del món, per 1-2 (7-5; 1-6 i 3-6).

El partit no ha començat de la millor manera per a l'andorrana, amb una pèrdua de servei i veient-se ràpidament 0-2 en el primer set. S'ha refet, i ha acabat remuntant per col·locar el 3-2 al lluminós, tot i que la sud-coreana ha acabat empatant a tres després d'un llarg joc. Amb màxima igualtat, ha estat la tricolor qui ha posat un puntet més per fer el 5-3, tot i que de nou s'ha arribat al 5-5, que Jiménez ha acabat desempatant per fer el 7-5.

La segona mànega ha estat completament diferent. En uns primers instants s'ha arribat a l'1-2, tot i que Su-Jeong no ha tret el peu de l'accelerador i ha acabat fent ràpidament l'1-6. La igualtat ha tornat a l'inici del tercer i definitiu set, col·locant un 3-3 que la sud-coreana ha trencat per tancar el matx amb un 3-6.