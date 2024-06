Més de 2.400 alumnes presents a les formacions de l'AR+I durant el curs passat

L'ens públic d'Andorra Recerca i Innovació (AR+I) entra cada curs escolar a les aules per impartir sessions de formació dirigides a alumnes i a docents, per tal d'apropar la ciència i la investigació als centres educatius. Durant el curs escolar 2023-24, s'han dut a terme 122 sessions formatives a escoles dels tres sistemes educatius.



Convé remarcar que a les diferents formacions han participat fins a 2.460 assistents, des dels 10 anys i fins a adults. Val a dir que les intervencions a les escoles es realitzen majoritàriament per part de la tècnica pedagògica de l'Aula, Montse Brugulat, i també amb la participació d'investigadors i d'investigadores d'AR+I.



Un altre vessant important en la tasca divulgativa d'aquesta àrea és el treball en xarxa amb entitats d'educació ambiental per al desenvolupament de recursos i la dinamització d'accions emmarcades en programes internacionals d'àmbit pirinenc. En aquest sector, l'objectiu es basa en la divulgació i sensibilització de l'entorn del patrimoni pirinenc, tant natural com cultural.