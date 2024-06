Andorra espera rebre prop de 900.000 vehicles durant l’estiu

El país rebrà aproximadament 900.000 vehicles durant la temporada d’estiu. El Departament de Mobilitat preveu 402.000 durant el mes de juliol i 482.000 a l’agost, un fet que suposaria l’entrada diària d’entre 15.000 i 16.000 vehicles. Concretament, a la frontera espanyola hi ha una previsió de 552.000 entrades de vehicles, mentre que la francesa se n'esperen 332.000. Unes xifres previstes que suposen l’augment del 5% respecte als registres de l’estiu passat.

En aquest sentit, el director del Departament d'Energia i Transports, Carles Miquel, ho atribueix al fet que “Andorra fa temps que treballa amb la desestacionalització i durant l’estiu hi ha altres activitats que conformen l’atractiu turístic”, segons ha explicat en el marc de la presentació de la campanya d’estiu de prevenció d’accidents i dispositius especials.

És per aquest motiu que des del 22 de juny hi ha muntat uns dispositius especials de trànsit (DET), els quals estaran actius fins al 14 de setembre. El DET està coordinat per l'Àrea de Mobilitat, juntament amb la Policia, els agents de trànsit i les forces d'ordre dels estats veïns. Per a aquest estiu 2024, com es fa la resta de l'any, s'impulsa l'obertura del doble carril a la frontera espanyola, en coordinació entre la Policia d’Andorra, la Policia Nacional Espanyola, la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra.

Durant tots els dissabtes d'aquest període, es muntarà el doble carril en sentit nord a l'avinguda Francesc Cairat, a Sant Julià de Lòria. Des de Mobilitat recalquen que aquest dispositiu es podrà muntar altres dies si les necessitats ho requereixen. En cas d'una màxima afluència, també es podrà muntar el doble carril, en sentit sud, des de la rotonda de la Comella fins a la rotonda de la Margineda.

Campanya de prevenció d'accidents

D'altra banda, en el dia d’avui, Mobilitat ha presentat la campanya d’estiu de prevenció d’accidents, la qual té com a un dels objectius, compartit amb l'ONU, buscar els zero accidents mortals cap al 2050. La campanya s'inicia avui 28 de juny i finalitza a la diada de Meritxell, el 8 de setembre.

Pel que fa a la temàtica d’enguany, el que s’ha fet és allargar la campanya de l'any passat anomenada ‘El buit que deixes’, continuant en la línia moderada de les campanyes anteriors i evitant així les imatges explícites d'accidents amb ferits o morts. L’objectiu és “apel·lar als sentiments que una persona que pateix un accident de trànsit deixa sobre les persones del seu voltant”, ha ponderat Miquel, aclarint que “l’eslògan es manté respecte als darrers anys perquè trenca amb el que s'havia fet anteriorment, que tenia una connotació agressiva que potser podia tenir efectes contraris”.

Reforç en el bus nocturn per a les Festes Majors

En un darrer punt, s’ha explicat que a les Festes Majors més rellevants hi haurà un reforç en el bus nocturn, tot i que no s’ha detallat els horaris concrets de la línia nocturna en cada festa.