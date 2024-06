Kappa vestirà al MoraBanc Andorra els dos pròxims cursos

El MoraBanc Andorra i Kappa han arribat a un acord d’aliança perquè la marca esportiva sigui el patrocinador tècnic oficial per les següents dues temporades. Així, Kappa vestirà l’equip en totes les seves competicions i proporcionarà material tècnic necessari per als entrenaments i partits.

El president del club, Gorka Aixàs, ha comentat que s'uneixen a Kappa durant les properes temporades en una "època de grans reptes per a l’entitat i que estem segurs que al costat d’una marca de referència les podrem afrontar de la millor manera possible". Per la seva banda, l'Sports Marketing & TeamSport Manager de Kappa, Daniel González, ha mostrat el seu entusiasme amb la col·laboració i reforç el compromís de treballar colze a colze amb el conjunt tricolor per assolir els objectius marcats per a les següents dues temporades.

Aquesta col·laboració, han apuntat des d'un comunicat emès pel club, es fonamenta en els valors compartits: passió per l’esport, l’excel·lència i la innovació, entre ambdues entitats que permeten crear una sinergia positiva al voltant del bàsquet i juntament amb el projecte de referència de l’esport de la cistella al Principat.