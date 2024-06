Cardelús té una primera presa de contacte agredolça a Assen

La primera jornada d’entrenaments al circuit d’Assen ha deixat un regust agredolç a Xavi Cardelús, que ha barrejat les bones sensacions amb una caiguda al revolt número dos quan quedaven pocs minuts perquè s’acabés la segona sessió d’entrenaments de Moto2 del dia. En aquesta caiguda, l'andorrà ha sortit escopit per damunt de la seva moto i, malgrat que sortosament no ha patit cap fractura, ha acabat força masegat, amb cops a tot el cos i força dolorit.

En aquesta mateixa sessió, el pilot de Fantic Racing havia marcat un 1’37.893 que el deixava a molt poc més d'un segon de la millor volta de la categoria, i suposava una millora de més d’un segon respecte a l’entrenament matinal.

Amb tot, en la primera presa de contacte de l’andorrà amb l’asfalt del circuit neerlandès, ha acabat situat a la 28a posició a 2,7 segons del millor registre de la categoria en una sessió en la qual ha prioritzat recuperar sensacions al braç dret que va ser l’intervingut fa tres setmanes per acabar amb els problemes causats per la síndrome compartimental.

Cardelús valora d’aquesta manera les dues sessions d’entrenaments fetes avui a la 'catedral': "La caiguda a l’última part del segon entrenament del dia ha estat a molta velocitat, quan he sortit amb neumàtic nou per fer una volta ràpida. Fins aleshores tot anava molt bé i estava situat a poc més d’un segon dels pilots més ràpids i molt a prop de la vintena posició, però al segon revolt he sortit escopit per damunt de la moto i he volat més de 15 metres". "Espero poder descansar aquesta nit i veure com em llevo demà i de quina manera em pot afectar el dolor", ha afegit.

Demà es definiran les posicions de graella de la cursa de diumenge a la sessió classificatòria prevista per a les 13.45 hores. Abans, els pilots de Moto2 hauran fet l’últim entrenament lliure a les 09.25 hores. La cursa es disputarà diumenge a les 12.15 hores i està programada a 22 voltes.