Andorra la Vella i el Bici Lab inauguren la primera gran cursa d'andròmines

El Comú d'Andorra la Vella i el Bici Lab han impulsat aquest any el primer Gran Premi d'Andròmines d'Andorra, el qual tindrà lloc al mes d'agost. Aprofitant aquest esdeveniment s'han organitzat uns tallers destinats a què els joves que hi vulguin prendre part puguin preparar el seu vehicle o transport. L'activitat s'ha desenvolupat al llarg d'aquesta setmana al Rusc, de la mà d'Albert Bulbena, i aquest divendres, les andròmines que han fabricat una dotzena de joves ja estaven gairebé enllestits.

Cal remarcar que s'han construït sis vehicles en total, i Bulbena destaca molt especialment que els joves han estat "molt motivats" i que la proposta és "molt gratificant per a ells, molt instructiu", ja que han hagut de treballar en equip, partint de la visita a la deixalleria per recollir els materials que han emprat, establir els rols dins l'equip i "obtenir una visió" del que volien fer. A més, aquesta experiència els ha servit, entre altres, per "perdre la por" a les eines amb les quals han hagut de treballar aquests dies, informa l'ANA.



Així doncs, tal com expliquen la Dalma, l'Amàlia i la Marley, el procés va començar amb la visita a la deixalleria, per escollir els objectes que s'ha fet servir per fabricar els bòlids. Elles van escollir un llit, el qual han transformat en un vehicle. El que més els ha agradat, perquè no ho havien "vist mai", ha estat soldar i es mostren molt satisfetes amb el resultat. "És més o menys el que havíem pensat, l'hem decorat com volíem i ha quedat molt bé", han declarat, manifestant que esperen poder guanyar la cursa que se celebrarà el 5 d'agost.

Convé subratllar que a banda del treball en equip i de familiaritzar-se amb les eines que han hagut de fer servir, que són professionals, Bulbena també ha remarcat que "poder disposar del material de la deixalleria ens ha permès agilitzar la feina i garantir que els vehicles són sostenibles perquè donem una segona vida a les coses que llença la població". En aquest aspecte, Bulbena creu que "la gràcia" de treballar amb material reciclat també és que "desferma l'originalitat" i que "no tens por de res", ja que si es comet un error no és tan greu com si es tractés de material nou.



D'altra banda, la dificultat tècnica d'aquests bòlids, segons ha ressaltat el tallerista, és "la direcció", ja que aquesta ha de tenir moviment especialment a les rodes de darrere i també els frens, els quals n'han de disposar per qüestions de seguretat. Bulbena també ha elogiat "l'originalitat" dels vehicles que han enllestit els joves i ha valorat "el camí" que han hagut de realitzar en el taller fins a aconseguir el resultat final, fent especial incidència en la decoració que els participants aplicats als diferents bòlids.

Finalment, convé recordar que el Gran Premi d'Andròmines tindrà lloc el 5 d'agost en el marc de la festa major d'Andorra la Vella, i les inscripcions a l'esdeveniment estan obertes fins al 2 d'agost.