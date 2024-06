L'FC Andorra ja té definida la pretemporada

Després, el conjunt andorrà continuarà disputant partits de preparació al llarg dels següents tres caps de setmana amb l'objectiu de preparar-se de la millor manera possible per l'inici de competició. En aquest sentit, de moment ja s'han fet oficials dos amistosos –contra l'Osca i el Sabadell– i en els pròxims dies s'aniran publicant la resta, segons han apuntat des del club.

L'FC Andorra tornarà als entrenaments el proper dimecres 10 de juliol, data que donarà tret de sortida a la pretemporada del conjunt dirigit per Ferran Costa. Els futbolistes passaran les pertinents proves mèdiques els dos primers dies i s'exercitaran a l'Estadi Comunal durant les dues primeres setmanes de preparació.

Per El Periòdic

