L’avinguda Santa Coloma torna a sentir amb força el brogit del motor amb el tret de sortida a la segona edició del Motand. L’esdeveniment, impulsat pel Comú d’Andorra la Vella i que gira al voltant del món del motor, compta amb una programació inèdita i per a tots els públics.

Tal com ha manifestat el cònsol major de la capital, Sergi González, la voluntat de l’activitat, que durarà tot el cap de setmana, és potenciar el sector del motor a la parròquia i, concretament, a les avingudes Santa Coloma i Enclar, on hi ha una forta presència comercial. «Estem molt contents de donar el tret de sortida una nova edició del Motand, un esdeveniment que dona suport als comerciants de la zona», ha indicat, destacant que des del Comú s’aposta fermament per la consolidació de la iniciativa i recordant que s’ha destinat una partida de 40.000 euros a l’esdeveniment.

El cònsol ha assenyalat les novetats de l’edició d’enguany, que incrementa el nombre de col·laboradors (25) i d’activitats per a tots els públics, com el circuit de motos elèctriques, els inflables per als més petits, l’exposició de motos clàssiques i Vespa o la Fira de la Moto. «Esperem que l’esdeveniment tingui un gran èxit pels apassionats del món del motor, per a la població i pels comerciants de la zona», ha asseverat.

González també ha fet el punt entorn de les inscripcions a les dues rutes moto turístiques que se celebren durant el Motand, la Rider 468, la qual ja compta amb gairebé 200 inscrits, i la Road Trip, la qual en suma prop d’una trentena. Les marxes tindran lloc demà, amb la sortida, a les 07.30 hores, de Rider 468, amb el suport del reconegut club Turismoto Pingüinos, i que recorrerà 338 quilòmetres per carreteres andorranes i catalanes. Tot seguit, a les 09.30 hores, donarà el tret de sortida la Road Trip que, en un recorregut de 144 quilòmetres, donarà a conèixer els espais més emblemàtics del país.

Al llarg d’aquest dissabte, petits i grans podran gaudir del simulador de MotoGP, dos Escape Room i, com un dels plats forts, a les 19.30 hores, l’exhibició d’acrobàcies per Narcís Roca. La jornada finalitzarà a partir de les 20.00 hores, amb una sessió DJ amb Indi and The Bastard Son. Finalment, el Motand tancarà la segona edició diumenge amb la celebració d’una desfilada de motos per la parròquia. Tota la programació, amb un total de 18 activitats, es distribuirà en diferents punts de la zona, com l’avinguda, el parc Fluvial i l’aparcament de l’Intersport.

L’organització ha comptat amb la col·laboració de la Penya Motorista l’Esquirol i dels 36 privats que tindran presència al Motand. Així, tots els implicats han manifestat la voluntat que aquest esdeveniment tingui vocació de continuïtat i sigui un referent al món de la moto del Principat i les zones de l’entorn.