Solucionat el problema de les quatre famílies de l'avinguda Santa Coloma

El Comú d'Andorra la Vella havia anunciat que el 30 de juny era la data límit per fer-se càrrec del cost del reallotjament de les famílies desallotjades dels pisos que van patir esquerdes a l'avinguda Santa Coloma de la capital. I ara, quan el termini arriba a la seva fi, el cònsol major de la parròquia, Sergi González, ha destacat que les quatre famílies que restaven per reallotjar, ja han estat reallotjades i, per tant, "dilluns no hi ha d'haver cap problema".

D'aquesta forma, el mandatari comunal ha volgut agrair la feina "minuciosa i quirúrgica" que ha dut a terme tot el Departament de Social per acompanyar cadascuna de les famílies afectades per la situació i ha destacat en aquest sentit que ja està tot "ben solucionat".



A més, el cònsol ha remarcat que després del suport que s'ha fet des del Comú a aquestes famílies, "tothom està assabentat" de quina és la situació i tots han estat reallotjats amb familiars en altres indrets, i fins i tot en hotels en què havien estat ubicats des que van haver de marxar de casa.

Losada va pregar que «es pugui tancar en breu» el problema de les quatre famílies

A tan sols cinc dies perquè el Comú d’Andorra la Vella deixés d’assumir els costos del reallotjament dels veïns del número 28 de l’avinguda Santa Coloma, encara quedaven quatre famílies sense habitatge. Sobre aquest assumpte, se li va demanar a la cònsol menor de la capital, Olalla Losada, qui va comparèixer dilluns en un acte d’homenatge a la Plaça Rebés en memòria del seu fundador, Bartomeu Rebés Duran.

Losada havia estat interrogada amb una pregunta sobre la complexa situació de l’edifici 28 de Santa Coloma, el qual comptava, fins fa una setmana, amb 11 famílies pendents de trobar un habitatge. La cònsol menor va voler destacar que «estaven només amb quatre famílies afectades, les quals esperaven poder tancar en breu».

A més, Losada va fer incís en el fet que el Departament d’Afers Socials ja s’havia fet càrrec de seguir cada cas en particular, tractant de redirigir cada un al departament d’ajuda de Govern perquè se’ls pogués ajudar a trobar possibles llocs on viure, així com donar-los suport a cadascun. «Mentre esperem la finalització de la reforma del seu habitatge, confiem en el fet que es pugui resoldre aquest problema», va exclamar la cònsol el passat dilluns.

De fet, les obres de rehabilitació de l’edifici número 28 ja es troben en marxa i segons el previst per la corporació, el més probable és que s’allarguin fins al setembre o a l’octubre. A la causa sobre una possible pròrroga de la data límit establerta perquè el Comú d’Andorra la Vella deixi de pagar els costos del reallotjament dels seus veïns, Losada va recalcar que «no seria just per a les famílies que ja han trobat un espai».

En aquest sentit, la cònsol menor va recordar que ja van intentar donar un mes més de la data límit, però que els mateixos veïns saben fins a on es pot arribar. D’igual manera, la cònsol menor d’Andorra la Vella va lamentar, «sentint-ho molt», la situació viscuda d’aquestes famílies i va voler recordar que «no es deixarà a ningú desemparat, Govern els ajudarà. Hi ha protocols, però no des del Comú», va concloure Losada.