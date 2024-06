Diversand centra la seva pròxima mobilització en les famílies

Celebrar i reivindicar l'orgull LGTBIQ+ continua sent una qüestió prioritària en tots els racons del món i també a Andorra. És per aquest motiu que, des de Diversand, ja es troben encetant els darrers detalls de la seva pròxima marxa, programada pel 3 d'agost. Segons ha informat la vicepresidenta de l'associació a EL PERIÒDIC, Isabella Vargas, la mobilització d'enguany centrarà el seu pilar en la qüestió de les famílies, sota el paraigua del lema 'Som famílies'. "La marxa la volem orientar cap aquí no només perquè en el col·lectiu es troba a la família escollida, sinó perquè probablement en cada família hi ha una persona LGTBIQ+", indica Vargas, qui també posa en relleu la necessitat de donar "visibilitat" a totes aquelles persones que pateixen discriminació i són expulsades dels seus propis nuclis familiars pel sol fet de formar part del col·lectiu.

La marxa, la qual situarà el seu epicentre a Escaldes-Engordany, busca també fer un efecte crida i incidir en major mesura en la societat del país: "L'associació compta amb 3 o 4 persones actives a l'any i això fa que anem més lents del que ens agradaria", menciona Vargas. I és que, de cara a aconseguir precisament aquesta incidència en el prisma social del país, l'esmentada assegura que només es pot aconseguir a través de la legislació, tot indicant que el 2020 es va fer efectiva la modificació de la Llei qualificada de la persona i de la família per permetre a les persones transsexuals canviar el seu nom i sexe. De la mateixa manera, també es va estipular que el estatus entre la unió de persones del mateix sexe fos considerat matrimoni.

Per a Vargas, aquest és "un gran pas", tot i que ara mateix es troben lluitant per a l'aprovació del reglament específic per a l'atenció sanitària de persones transsexuals. "Sortirà d'aquí poc i serà accessible per a persones de més de 16 anys", apuntala. Així i tot, la vicepresidenta de l'entitat no pot evitar lamentar-se pel fet que, després de dos anys de diverses converses, aquest reglament encara no sigui efectiu: "Estem en comunicació amb el Ministeri de Salut, però encara no tenim resposta. És una negociació constant", afegeix, posant en relleu que, tot i que la cartera encapçalada per Helena Mas s'ha mostrat oberta a oferir la seva ajuda, "potser algunes qüestions més relacionades amb el col·lectiu de metges impedeix que l'ajuda sigui efectiva". D'aquesta manera, Vargas informa que Diversand roman actualment a l'espera de l'efectivitat del reglament esmentat, el qual continuaran negociant fins que arribi a ser realment "tan inclusiu com nosaltres voldríem".