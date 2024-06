Govern ajuntarà els departaments de Treball i de Medi Ambient en un mateix espai

Govern concentrarà dins de l'edifici de les Columnes, a Prat de la Creu, els departaments de Treball i de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia. L'objectiu de la reestructuració dels serveis és adequar i racionalitzar la manca d'espai actual en alguns departaments, especialment dins l'edifici administratiu esmentat, així com facilitar la interacció amb els ciutadans. Cal recordar que el departament de Treball es troba situat a la 2a planta de l'edifici aparcament de les Boïgues d'Escaldes-Engordany, en el qual treballen actualment 35 persones.

L'inversió feta per l'Executiu ha estat de 640.823,84 euros, destinats al condicionament de les dependències administratives. Les obres, adjudicades a l'empresa Coansa, tindran un termini d'execució de quatre mesos. Una de les primeres actuacions que es desenvoluparà passa per concentrar en una única planta tant el ministeri d'Afers Exteriors (disgregat amb alguns serveis al tercer pis, i d'altres al primer), com també la secretaria d'Estat d'Afers Europeus (al tercer pis).

D'aquesta manera, la remodelació i optimització d'espais s'iniciarà traslladant Afers Exteriors i Afers Europeus (pensant que en el futur són serveis que aniran de la mà) a una mateixa planta, la primera. Així doncs, l'alliberament d'alguns espais de la tercera planta permetrà concentrar els serveis que depenen del cap de Govern.



Per aquest motiu, el ministeri encapçalat per Guillem Casal, el qual es troba actualment al primer pis de l'edifici administratiu (excepte Agricultura, que es troba a l'edifici administratiu de Prat del Rull) i que ja es preveu que en el futur es traslladarà a Ordino (hotel Casamanya), faci prèviament un trasllat provisional a les noves dependències de l'edifici de les Columnes.



L'adequació dels nous espais d'Andorra la Vella es farà potenciant els espais diàfans pensats per encabir-hi d'altres serveis un cop Medi Ambient marxi a Ordino, en especial aquells que puguin oferir un millor servei als ciutadans.