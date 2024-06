L'estació d'autobusos ha sigut testimoni avui d'un accident de circulació amb un sol turisme implicat, el qual s'ha emportat dues tanques, un senyal i un fanal. El seu conductor, de 22 anys, ha resultat ferit en el sinistre, tot i que no té cap lesió greu més enllà d'una mica de mal a les cervicals causades pel moment de l'impacte.

Segons ha informat el propi conductor a EL PERIÒDIC, l'impacte hauria sigut ocasionat en el moment següent de sortir de la rotonda: "He accelerat al sortir de la rotonda, sense excedir els límits, i he patinat", ha apuntalat a aquest mitjà, possiblement a causa de la carretera mullada per les pluges transcorregudes al llarg d'aquest matí.

A més, ha esmentat que el succés podria haver sigut molt major si no s'hagués trobat amb les tanques situades al costat de la parada: "Si no fos per les tanques, acabava al riu", tot recalcant que "sort de la gent de la parada que ha marxat ràpidament quan m'ha vist patinar".

Un cop la Policia s'ha traslladat al lloc dels fets, després de rebre l'avís entorn les 12.40 hores, s'ha pogut constatar el negatiu en drogues i alcohol. Segons han indicat, es tractaria d'una inexperiència per part del conductor implicat. Cal apuntalar que l'implicat no ha hagut de ser traslladat a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, tal com ell mateix ha confirmat a aquest mitjà.

Per altra banda, el cos policial també ha informat d'un accident de circulació entre un turisme i una motocicleta, ambdós amb matrícula espanyola. La motorista, resident de 46 anys, ha resultat ferida i ha hagut de ser traslladada a l'hospital. A més, ahir va tenir lloc un altre sinistre, en el qual es va veure implicat un sol turisme andorrà i on va resultar ferida una persona resident de 89 anys.