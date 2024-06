La capella de Sant Pere del Serrat omple tot i la pluja

Ordino ha tancat la celebració de Sant Pere amb la missa a l'església de Sant Pere del Serrat. Tot i la pluja que ha caigut aquest dissabte, els ordinencs han respost omplint el recinte. De fet, fins i tot hi ha hagut gent que no ha pogut seure perquè estava tot ple. La missa i l'aperitiu han tancat una celebració de Sant Pere que va començar divendres amb les falles i la crema del mai.

"Si fa bon temps la fem a fora perquè llavors és una missa espectacular i molt maca, ja que es fa en plena naturalesa", ha explicat la cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma. Amb l'aigua que ha caigut això no ha estat possible i, per tant, s'ha hagut de celebrar a dins la capella. A la cerimònia dedicada a Sant Pere no hi han faltat algunes autoritats del país, com la subsíndica general, Sandra Codina; el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, i les conselleres generals Berna Coma i Gemma Riba.

Tot i la pluja d'aquest dissabte, la valoració de la festivitat és positiva perquè la gent ha respost durant els dos dies de celebració, tant ahir divendres amb la celebració de la revetlla, les falles i la crema del mai, com aquest dissabte amb la missa i l'aperitiu que s'ha celebrat a l'Hotel Bringué. "Molts satisfets de la gent que hi havia ahir i evidentment de la que hi ha avui", ha manifestat Coma, qui ha agregat que "ahir és més de cara a la ciutadania d'Andorra en general i avui és com una mica més íntim pels ciutadans d'Ordino".