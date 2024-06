Xavi Cardelús cau i haurà de passar pel quiròfan

Xavi Cardelús haurà de passar pel quiròfan. El pilot de Moto2 ha patit una caiguda a la primera sessió d'entrenaments d'aquest dissabte en el gran premi d'Assen. Això li ha provocat diverses fractures en el turmell dret que li impediran córrer la cursa i que l'hagin d'operar dilluns.

El pilot andorrà ja ha sortit força dolorit en el primer entrenament d'aquest dissabte a causa dels cops rebuts que li va causar la caiguda del divendres. Tot i aquestes dificultats, el pilot ha pogut fer una primera tanda inicial de vuit voltes en la qual ha aconseguit retallar una dècima de segon del temps del divendres, amb un registre d'1’37.709. Quan ha tornat a sortir a pista a pocs minuts abans que arribés el final, estava rodant en grup i millorant els seus parcials, però ha perdut el control de la seva Kalex al revolt número set. La caiguda ha estat més seriosa que la d’ahir i ha quedat estès i molt dolorit.

Un cop portat al centre mèdic i, posteriorment a l’hospital d’Assen, li han fet diferents proves que han determinat diverses fractures al turmell. “És una punyeta, però el Gran Premi d'Assen s’ha acabat per mi. No pilotava amb comoditat pel dolor dels cops de la caiguda d’ahir, malgrat que a la primera sortida a pista he millorat en una dècima el temps d’ahir", ha explicat Cardelús, qui ha agregat que "em fa molta ràbia perquè tant ahir com avui abans de les caigudes, estava rodant bé i escurçant diferències respecte dels primers classificats".