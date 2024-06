El risc de tempesta obliga a suspendre el concert de David Guetta

El Govern ha decidit cancel·lar la segona jornada de l’Andorra Mountain Music 2024, que havia de tenir lloc aquest diumenge a partir de la tarda a la zona del Tarter (Canillo). La decisió s’ha pres en consideració de l’informe emès pels tècnics del Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències del Ministeri de Justícia i Interior, els quals alerten dels riscos per a la seguretat dels assistents a causa de la previsió meteorològica i l’avís actiu per tempestes.

L’informe indica que “vista la previsió meteorològica i l’avís actiu per tempestes es considera que la realització del concert suposa un risc per a la seguretat i la integritat de les persones”. Un risc encara més elevat tenint en compte que la segona jornada de l’Andorra Mountain Music, amb el DJ David Guetta com a cap de cartell, havia d’aplegar més de 10.000 persones. Els assistents que tinguin una entrada comprada per al concert, poden demanar el reemborsament dels diners al sistema a través de la plataforma de compres o a l’hotel o agència on les hagin adquirides.

