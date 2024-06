El Festival d’Astronomia Andorra Comapedrosa aplega 700 visitants

El Festival d'Astronomia Andorra Comapedrosa ha revalidat l’èxit de la primera edició i s’ha tirat endavant mantenint íntegrament tota la programació, acollint unes 700 persones entre la nit de divendres i la de dissabte. Durant l’apagada de llums del poble d’Arinsal, el cel estava parcialment cobert, però gradualment es va anar obrint, la qual cosa va permetre fer tant l’observació amb telescopis com les rutes guiades per les constel·lacions i la seva mitologia, amb diverses sessions tant en català com en castellà. Entre el públic hi havia moltes persones que ja havien assistit a la primera edició i volien repetir l’experiència d’endinsar-se en les fascinants històries de Vega i Altair o Hèrcules, a més de descobrir les formes del Cigne, el Dragó o l’Ossa Major.

Pel que fa a les observacions amb els telescopis, els assistents hi van poder veure diferents objectes del cel profund, concretament, sistemes múltiples d’estrelles: d’una banda, la doble estrella Albireo, una blavosa i l’altra groguenca; i, d’altra banda, Mizar, una estrella situada dins de la constel·lació de l’Ossa Major, al costat de la seva companya Alcor. Les observacions es van realitzar amb guies Starlight que van explicar al públic les propietats físiques de les estrellles. La vetllada va estar amenitzada per l’espectacle musical de Gerard Marsal, que convidava gaudir de l’espectacle del cel nocturn.

A banda de l’equip organitzatiu, el Festival ha comptat amb 25 voluntaris, alguns dels quals es van acreditar com a monitors Starlight, a través del curs organitzat l’any passat pel Comú de la Massana i impartit per la Fundació Starlight. Cal destacar que divendres es va disposar de dues activitats d’observació júnior, especialment dirigida a les famílies, i amb una sessió d'astrofotografia, amb la col·laboració d’AFAVAN, adreçada a les persones amb interès amb la fotografia nocturna.

D’altra banda, una quarantena de persones van assistir al cicle de conferències, amb el divulgador científic Aleix Roig, qui ha ofert un espectacular recorregut per la bellesa de l’Univers; la directora de la fundació Starlight, Antonia Varela, qui ha parlat sobre la importància de la protecció del cel fosc, i el físic i enginyer aeronàutic, Miquel Sureda, un apassionat sobre les possibilitats d’expansió pel sistema solar. La programació s’ha completat amb dos tallers infantils, una observació solar i l’actuació d’Ishtar Ruíz.