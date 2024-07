La piscina comunal d'Escaldes continuarà oberta els diumenges

El Comú d’Escaldes-Engordany ha decidit mantenir l’obertura de la piscina comunal i el gimnàs els diumenges després de la bona acceptació per part dels usuaris. La decisió arriba una vegada s’ha disposat dels resultats obtinguts de la prova pilot iniciada el passat mes d’abril, que ha consistit a ampliar l’horari d’obertura de les instal·lacions els diumenges de 09.00 a 15.00 hores. I és que durant el període de prova, el qualha tingut una durada de tres mesos, la piscina comunal i el gimnàs han rebut, de mitjana, una trentena de persones cada diumenge.



No obstant això, durant el juliol i l’agost la instal·lació romandrà tancada, ja que durant aquests mesos d’estiu l’afluència acostuma a ser baixa degut el període vacacional. Així, la corporació reprendrà la iniciativa a partir del mes de setembre mantenint el mateix horari d’obertura, és a dir, de 09.00 a 15.00 hores. D’aquesta manera, el Comú continuarà oferint als usuaris un espai on es pugui practicar esport en un entorn segur i accessible, reforçant el seu compromís amb el benestar i la qualitat de vida de la població, alhora que es compleix amb un dels compromisos electorals.