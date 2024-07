La caseta de turisme del Pas de la Casa torna a obrir les seves portes

El Comú d'Encamp ha inaugurat avui la nova caseta de turisme del carrer Sant Jordi, al Pas de la Casa. Aquesta actuarà com a punt d'informació turística i a l'interior s'hi pot trobar una pantalla tàctil i també uns plafons informatius sobre la història del Pas de la Casa. "Ens vam comprometre en el mandat passat a construir una nova caseta que fos una rèplica de la primera caseta, la que va ser encarregada el 1967", ha manifestat la consellera Verònica Solsona. D'aquesta manera, la corporació comunal ha donat resposta a la demanda ciutadana de no perdre aquest element simbòlic de la vila i, al mateix temps, tenir un nou punt d’informació i acollida de visitants a la part alta de la parròquia.

El cònsol menor, Xavier Fernàndez, ha destacat que es tracta d'una feina iniciada el passat mandat i que, entre les respostes que dona a les demandes de la ciutadania, es troba el fet que "els veïns volien mantenir aquest element simbòlic de la vila, i també el consell d’infants havia proposat tenir un espai on s’expliqués la història del Pas”. En línia amb aquestes declaracions, Solsona ha apuntalat que s'obre una nou espai d'interpretació i acollida de visitants: “Tota la informació està en 4 idiomes i recull la història del Pas que serà d’interès tant pels veïns com pels visitants”, agraint també al departament de Patrimoni Cultural del ministeri de Cultura la col·laboració en l’elaboració del contingut, així com a les empreses que hi han participat, sota la direcció del departament de Turisme.

Homenatge a Francesc Viladomat pel seu llegat a la festa major del Pas de la Casa

En el marc de la celebració per Festa Major, la corporació encampadana també ha fet un homenatge pòstum a Francesc Viladomat. Cada any per la festivitat s'homenatja alguna personalitat i enguany se li ha fet a Viladomat, pel seu llegat en la parròquia i per ser el pioner de l'esquí a Andorra. Diversos familiars de Viladomat, com dos dels seus fills i una neta, han estat presents a l'acte, pel qual se'ls hi ha entregat un ram de flors i un obsequi de fusta.

"Era l'any 1957 quan en el Coll Blanc s'hi posava el primer teleesquí tirat per un motor d'un camió i mirem avui on som", ha exposat Fernàndez durant el discurs que ha fet a l'homenatge. "Estem molt contents perquè és un any molt especial pel fet que el Comú d'Encamp ha aprovat una nova concessió que només aportarà millores al Pas de la Casa", ha continuat l'esmentat, tot destacant que, gràcies a la coincidència, el departament de Cultura i els membres de la comissió de festes "hagin decidit fer aquest homenatge a Francesc Viladomat, que tant ha aportat al Pas de la Casa", informa l'ANA.