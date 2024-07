Detinguts dos turistes per diversos furts al país

Dos turistes van ser detinguts dissabte per diversos furts al país, entre els quals es trobarien diversos mòbils i altres objectes personals. Totes les víctimes van denunciar a la Policia, la qual va procedir a la intervenció cap a les 17.30 hores a l’Estació Nacional d’Autobusos, va rebre l’avís gràcies a l’ajuda d’un membre del cos policial d’Espanya, el qual va reconèixer als dos implicats per diversos antecedents al país veí. Els arrestats es trobaven a l’estació amb la intenció de marxar ja del país.

Per El Periòdic

