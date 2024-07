Pereiro, nové a la skyrace dels Youth Skyrunning World Champs

Adrià Isal, qui ha competit en la categoria Youth B (12 km i 800 m de desnivell), ha completat la prova en la vint-i-dosena posició, amb un temps d’1 hora, 12 minuts i 37 segons. En la modalitat U23, Gerard Rogé ha abandonat la cursa per problemes estomacals durant la prova de 21 km i 1.600 metres de desnivell positiu.

El Periòdic

