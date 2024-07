Més de 300 participants en les marxes moto turístiques del Motand

La segona edició del Motand ha tingut una àmplia afluència de visitants al llarg de tot el cap de setmana tot i les precipitacions registrades el matí de dissabte. L’esdeveniment ha tornat a assolir el seu objectiu: potenciar i dinamitzar el sector del motor a la parròquia i, concretament, a les avingudes Santa Coloma i Enclar, generant bones sensacions entre els comerciants de la zona. D’aquesta manera, les marxes moto turístiques, la Rider 468 i la Road Trip, han comptat amb més de 300 participants, i a la desfilada de cloenda de la iniciativa, la qual ha tingut lloc aquest diumenge al matí, hi ha pres part fins a un centenar de motos. A més, l’exhibició de Narcís Rocas també va tenir una alta afluència de públic omplint l’avinguda d’Enclar i dinamitzant la tarda de dissabte.

Per El Periòdic

