Només 463 francesos residents exerceixen el seu dret a vot a les eleccions legislatives

L'extrema dreta ha estat la clara vencedora de la primera volta de les eleccions legislatives franceses a Andorra. Reagrupament Nacional, el partit liderat per Marine Le Pen, va guanyar aquest diumenge els comicis al Principat. La seva candidata, Johana Maurel, va aconseguir el 37,85% dels vots, és a dir, 173 dels 457 totals emesos des de l'ambaixada francesa. La segona posició va ser per a l'aspirant a la reelecció, Stéphane Vojetta, que va obtenir 120 vots, un 26,25% del total, mentre que, en tercer lloc, es va situar el candidat del Nou Front Popular, Maxime da Silva, aconseguint el 19,91% dels vots.



Cal recordar que fins a 2.666 francesos residents a Andorra estaven cridats a les urnes, però només 463 han exercit el seu dret a vot. En aquest sentit, s'ha de tenir en compte que els resultats obtinguts a Andorra s'han de sumar als d'altres països que formen part de la cinquena circumscripció dels residents francesos a l'exterior com ara Espanya, Portugal i Mònaco.



La segona volta de les eleccions legislatives franceses tindrà lloc diumenge vinent i serà l'oportunitat perquè l'extrema dreta confirmi els resultats i, fins i tot, pugui aconseguir majoria absoluta.