Campions d’Europa de Petits Estats

La selecció absoluta masculina de bàsquet ha culminat aquest diumenge, amb el títol, el Campionat d'Europa de Petits Estats que es va dur a terme a Andorra la Vella des del passat 25 de juny, en derrotar Malta per 84-79. Els de Cristian Vegas han sabut patir, i han remat quan més difícil se'ls han posat les coses. Malgrat tenir Samuel Deguara, un jugador de 2,30 metres que ha fet 18 punts, Malta ha caigut a causa del ritme ràpid i a l'encert, en els moments claus, en el tir exterior dels andorrans.

