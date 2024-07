La liquidació de la despesa agregada del Sector Públic cau un 26,7% el 2023

D'altra banda, les Institucions sense finalitat de lucre han vist un augment en la despesa del 9,0%, situant-se en 111.116,73 d’euros, i en els ingressos del 9,4%, arribant a 112.818,26 d’euros. Mentre que les societats públiques no de mercat han experimentat un augment en la despesa del 17,8%, arribant a 30.544,89 d’euros, mentre que els ingressos han crescut un 17,5%, situant-se en 30.746,44 d’euros.

Quant a les Institucions financeres, aquest sector ha vist una reducció notable en les despeses, amb un total de 3.061,22 d’euros, un 53,3% menys que l’any anterior. Els ingressos també han caigut dràsticament, amb una disminució del 69,3%, situant-se en 6.756,96 d’euros. No obstant això, excloent els actius i passius financers, tant la despesa com l’ingrés han augmentat, amb increments del 19,5% i 77,1% respectivament.

El pressupost de despeses per al 2023 d’aquest sector és de 184.186,86 d’euros, amb una disminució del 12,3% respecte a l’exercici anterior. En termes d’ingressos, la xifra és de 198.916,79 d’euros, un 14,7% menys que l’any passat. Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, la despesa ha disminuït un 15,3%, situant-se en 170.496,46 d’euros, mentre que els ingressos han augmentat un 11,3%, arribant als 197.339,81 d’euros.

Malgrat aquesta disminució, sense tenir en compte els actius ni els passius financers, tant de despesa com d’ingrés, les xifres mostren una realitat diferent. La liquidació del pressupost de despesa agregada total és d’1.425.565,88 d’euros, amb un increment del 7,7% respecte a l’any anterior, mentre que la liquidació del pressupost d’ingressos agregats totals ha estat d’1.535.391,37 d’euros, amb un augment del 5,4%.

El Sector Públic ha presentat la liquidació del pressupost de despeses agregades totals per a l’exercici 2023 amb un total d’1.499.353,59 d’euros, fet que representa una disminució del 26,7%, respecte a l’any anterior. En paral·lel, la liquidació del pressupost d’ingressos totals agregats s’ha situat en 1.579.267,28 d’euros, un 24,6% menys en comparació amb l’exercici anterior.

