Cachafeiro, de nou entre els millors d'Europa

Tony Cachafeiro va tornar a prendre part d'una prova internacional, la IAME Euro Series, la qual va disputar la seva tercera prova del curs a Wackersdorf (Alemanya), finalitzant en la novena plaça dels 41 inscrits d'arreu del món.

Era un circuit nou per a l'andorrà, tot i que va anar creixent amb el pas de les sessions. Una classificació difícil el divendres el va obligar a remuntar fins a 29 posicions en les mànigues classificatòries, col·locant-se dins el top10 per la sortida del diumenge. En aquesta darrera mànega, per definir l'ordre i els classificats a la final, el jove pilot va estar dins les primeres places, mantenint les bones sensacions del dissabte.

Ja en la final, que va ser a 13 voltes, Cachafeiro es va mantenir en la lluita entre els més ràpids assolint el novè lloc. "Tot el cap de setmana ha estat un gran aprenentatge", va explicar el pirenaic, mostrant-se molt content pel resultat i confiat que la següent cita "ho farem encara millor".