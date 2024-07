Ádám Somogyi i el MoraBanc Andorra separen els seus camins

Els episodis de sortides continuen al MoraBanc Andorra, aquesta vegada amb Ádám Somogyi, qui ja no forma part de la disciplina després que el club hagi executat la clàusula de sortida que estava estipulada en el seu contracte. El base hongarès, en el darrer curs amb els pirenaics, va fer de mitjana un 38,7% en tirs de tres i un 47,9% en tirs de dos, participant en un total de 26 jocs. "Des del club li agraïm la seva professionalitat i li desitgem molta sort tant en el seu futur professional com personal", ha escrit el conjunt en un comunicat.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació