El Club Natació Sincronitzada Serradells clou el curs brillant a Lleida

Així doncs, la primera posició en combo Aleví va ser per a Mariona Gustavsson, Rocío Gimenezm, Lara Gomes, Anouk Van Den Eerenbeemt, Ona Vinós, Celia Gayoso, Maria Aso, Noemi de Pablo, Meritxell Alonso, Sara Revuelta, Victoria Estepa i Alexia Burzaco. En duo Infantil, Aran Van Den Eerenbeemt i Mariona Casas van assolir el triomf, mentre que Zoe Palau i Jasmine Serrano ho van fer en duo Júnior. Per la seva part, Georgina Esparza i Selena Bellocq es van fer amb la plata en aquesta darrera categoria.

Per El Periòdic

