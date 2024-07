MoraBanc incorpora 46 joves al seu equip d'estades professionals

46 joves s’han sumat a l’equip de professionals de MoraBanc per fer tasques de suport durant l’època de vacances, segons ha explicat la mateixa entitat en un comunicat. Els interins i interines col·laboraran en diversos departaments dins del programa d’estades que ofereix el banc, el qual permet reforçar els equips durant l’estiu i brindar una oportunitat professional i formativa als joves. Tots els participants tenen més de 18 anys i són estudiants universitaris o de formació professional.

Durant la seva estada a MoraBanc, a més de donar suport a l’equip permanent del banc, els joves desenvoluparan un projecte empresarial relacionat amb el món financer. Aquest projecte els requerirà interactuar amb diferents departaments i haurà de ser presentat al final de l’estiu, reforçant així l’aspecte més formatiu de les estades a MoraBanc.

MoraBanc va iniciar el programa d’estades professionals durant els mesos d’estiu fa més de quaranta anys i actualment és una excel·lent oportunitat per als joves d’Andorra per conèixer el funcionament del món professional realitzant tasques relacionades amb els seus estudis. A més d’oferir aquesta experiència als joves, MoraBanc utilitza les estades com una via per captar talent local, i en els darrers anys, diversos joves s’han incorporat de manera permanent a l’equip del banc després de l’estiu.