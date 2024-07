Andorra Telecom estrena un nou servei de roaming mensual 5 GB

Xavier Agulló, responsable de màrqueting d’Andorra Telecom, ha explicat que aquest servei “respon a la voluntat de l’empresa de facilitar la connectivitat durant el període de vacances majoritari i als destins més comuns, com són Espanya, França i Portugal”. “Aquesta promoció d’estiu segueix la línia que ha mantingut l’empresa en anys anteriors de simplificar la connectivitat dels nostres clients durant aquesta època de l’any”, ha conclòs.

El roaming mensual és un servei temporal que s’ofereix com a promoció d’estiu, de contractació exclusiva a través del web o app de l’operadora, i estarà disponible fins a finals de setembre.

Els clients interessats en contractar aquest servei podran fer-ho a través de l’app o el web d’Andorra Telecom i gaudir-ne fins al final del mes en què es faci la compra. A més, el servei de roaming mensual de 5 GB es podrà adquirir tantes vegades com es desitgi durant els mesos de juliol, agost i setembre.

Andorra Telecom ha anunciat aquest dilluns, en un comunicat, el llançament del nou servei de roaming mensual de 5 GB per als clients de telefonia mòbil de contracte. Aquest servei permetrà connectar-se a Espanya, França i Portugal durant un mes natural per només 5 euros, incloent-hi 5 GB de dades.

