Concòrdia fa un pas al costat respecte al pacte d'Estat de Salut

El grup parlamentari Concòrdia ha comunicat avui que es desvinculen del pacte d'estat de Salut. Les raons principals són la manca de concreció en l'estratègia i “l’absència d’un full de ruta”, segons han explicat la vicepresidenta del grup, Núria Segués i la secretària de Sindicatura Maria Àngels Aché, manifestant “preocupació per la manca d’un debat profund i una reflexió col·lectiva sobre el model sanitari que es vol construir, tant a curt com a llarg termini”.

En aquest sentit, des de Concòrdia afirmen que “abans de comprometre'ns en un pacte es defineixi quin sistema sanitari es vol tenir i que el pacte “és ambiciós, però no es defineix”, ha explicat Aché, definint el document actual és “genèric i no hi ha estratègies concretes”.

El grup parlamentari considera que “sense planificació és difícil garantir que les mesures proposades es puguin fer”, aclarint que en el document no s’explica com s’executaran les diferents accions: “Ens preocupa l’absència d'un full de ruta clar”, ha afirmat Segués.

Pel que fa a les propostes, Concòrdia ha presentat més de vint “algunes de concretes com per exemple en l’atenció als grups vulnerables com la gent gran o l’anàlisi de la qualitat de vida i benestar personal sanitari”, reben com a resposta de Govern que “aquestes havien de fer part de taules de treball”, ha ponderat la vicepresidenta de Concòrdia.

El president del grup, Cerni Escalé, ha incidit en el fet que “Govern sempre ha d’estar en diàleg amb els actors socials, no cal un pacte nacional perquè hi hagi aquest diàleg continuat en aquest de cas de la política sanitària”, ha sentenciat Escalé. En darrer punt, des del grup parlamentari no es tanquen a col·laborar en aquest pacte si es presenten propostes més concretes. El pròxim 8 de juliol és el darrer dia emplaçat per signar el pacte i ara mateix és una incògnita saber els agents socials que hi participaran.