Detinguts per robar robjectes de luxe per valor de 2.200 euros a la capital

La policia va detenir dissabte a Andorra la Vella un home i una dona no residents, de 56 i 70 anys respectivament, per la sostracció de dos telèfons mòbils, una bossa de mà d'alta gamma a tres ciutadans, i unes ulleres de sol d'un establiment comercial del país. El valor total dels objectes robats ascendeix a més de 2.200 euros.

Gràcies a les denúncies de les víctimes i la descripció dels presumptes autors facilitada per un mosso d'esquadra en règim turístic al país, va ser possible identificar i detenir els sospitosos.

Diumenge, es van detenir quatre persones més per possessió d'estupefaents en dos controls diferents a la frontera del riu Runer. En el primer control, un turista de 36 anys va ser detingut per portar 0,7 grams de cocaïna mentre accedia al Principat amb el seu vehicle particular. En l'altre control, es va detenir tres homes turistes de 33, 35 i 39 anys, que portaven set pastilles d'èxtasi, dos grams d'heroïna i 90 ml de cocaïna líquida en un autobús de línia regular.

Pel que fa als delictes contra la seguretat del trànsit, la policia ha arrestat un total de sis persones durant el cap de setmana. Cinc d'elles per conduir sota la influència de l'alcohol i una per conduir sota l'efecte de l'alcohol i les drogues. La taxa d'alcoholèmia més elevada ha estat de 2,20 g/l.

En total, la policia ha detingut dotze persones durant el cap de setmana per delictes contra el patrimoni, la salut pública i la seguretat col·lectiva.