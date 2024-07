Diego González s'acomiada de l'FC Andorra

"La realitat és que no hem estat a l'altura de la categoria, el projecte del club i els aficionats mereixeu molts més anys a LaLiga i estic convençut que tornareu aviat", va finalitzar González.

El central valencià va finalitzar ahir contracte i ha quedat, doncs, desvinculat del club, i tot i que en un primer moment se'l va relacionar amb l'Eldenc, on va estar cedit fa dos cursos, finalment es convertirà en jugador de l'Osca.

El mercat de moviments no s'atura a l'FC Andorra. Aquesta vegada és una nova sortida, una d'aquelles que ja se sabien, però que el mateix jugador va fer oficial. Així, Diego González es va acomiadar ahir del club: "Hem viscut les dues cares del futbol: un històric ascens i un dur descens aquest any", va escriure el jugador a les xarxes socials, completant que ha estat "una experiència inoblidable".

Per Pol Forcada Quevedo

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació