L'EBBE U19 torna a fer estada a Les Deux Alpes

El grup U19 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE) és novament a Les Deux Alpes (França) per realitzar una estada fins al divendres. L'equip, que va viatjar el passat dissabte, s'hi ha desplaçat amb Salvador Cornella, Carlos Salinas, Isabela Perez, Jan de Visa, Jordi Rogel, Marcel Perez i Martí Llort, i és dirigit pels tècnics Xavier Salarich i Dídac González.

La intenció d'aquesta segona estada -a la primera, a mitjan mes de juny, només hi van participar Cornella i Salinas per estar la resta en període d'exàmens- és poder realitzar "un alt volum de treball per continuar desenvolupant el pla i automatitzant moviments", segons ha explicat Salarich. El conjunt entrenarà especialment les disciplines de gegant i eslàlom, a més de continuar amb el treball físic programat.

D'altra banda, també es pretén "consolidar idees per mantenir el focus en els aspectes determinants", a més d'aconseguir crear un bon ambient de treball per fer grup de cara a la pròxima temporada. L'expedició tornarà a Andorra el divendres, dia en què també esquiaran a l'estació gal·la, on les condicions de neu d'aquests últims dies estan sent molt positives.

Cal destacar, però, que en aquesta estada no han pogut assistir Eric Mitjana i Ainhoa Piccino perquè s'estan recuperant de les seves lesions, tot i que estaran en disposició de poder esquiar a l'estada prevista a l'indoor de Peer, a finals del mes d'agost.