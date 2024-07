Andorra multiplica representació per a la FIA Motorsport Games

València acollirà a finals d'octubre la tercera edició de la FIA Motorsport Games, una competició biennal que organitza la mateixa Federació Internacional de l'Automòbil i en la qual Andorra hi tornarà a prendre part. Enguany, però, es multiplica la representació i hi aniran cinc pilots del país, lluny de l'únic representant que hi va prendre part a Marsella l'any 2022. "Tenim molt poques oportunitats de representar el Principat en aquest esport", ha assenyalat el secretari general de l'ACA Club, Toti Sasplugas, incidint que aquesta cita, "les olimpíades del motor", és una d'elles.

Fa dos anys, Kike Pisco va ser l'únic participant andorrà, i ho va fer en e-Sports arribant a les semifinals. Per a aquesta edició, la delegació serà present en tres disciplines: en Autoeslàlom amb Lucas Piccino i Mireia 'Mimi' Guitiérrez; en Kàrting Sènior amb Àlex Machado, i en e-Sports amb Helder Cerqueira i Frank Porté. "L'equip té la dimensió d'Andorra justa, ningú està per estar", ha esmentat Sasplugas, tot mostrant-se convençut que el conjunt, "amb una gran qualitat humana i esportiva", podrà assolir bons resultats dins d'un esdeveniment que acollirà més de 80 països. En aquesta mateixa línia s'ha expressat el president de l'ACA Club Esportiva, Toni Santacreu: "Estem molt il·lusionats i creiem que podem fer un bon paper".

Pel que fa a l'equip d'Autoeslàlom, Gutiérrez ha indicat estar molt contenta per l'oportunitat i ha assegurat donar tot el que estigui en les seves mans. Després de retirar-se de la competició d'esquí, ha reconegut portar també l'automobilisme 'a la sang': "Tinc per la mà els cotxes i soc molt competitiva". Piccino, que en un principi estava preseleccionat per participar en e-Sports, no ha tancat la porta a assolir alguna medalla.

Machado ha estat el més optimista: "El meu objectiu és guanyar, sinó no m'hagués presentat". L'acompanyaran dos membres del seu actual equip d'Itàlia, on resideix i competeix des de fa un any. També competeix en cites internacionals, i en aquest sentit, a la FIA Motorsport Games es trobarà amb rivals amb els quals es veu cada cap de setmana.

En e-Sports, Cerqueira prendrà part en Turismes, mentre que Porté ho farà en F4. El primer és un dels habituals en competicions virtuals automobilístiques, i de fet ja va estar present a la competició del 2022, com a ajudant de Pisco. "Això m'ha donat un punt extra per afrontar la competició", ha comentat, afegint que se sent ben preparat i que només li resta polir aspectes. Porté, d'altra banda, cal recordar que enguany participa en esdeveniments de F4 virtuals i reals, i tot i ser una categoria que té per la mà, reconeix que a València hi haurà molt nivell: "Intentaré fer el millor paper possible".