Els turistes mantenen les seves reserves a hotels del Tarter, malgrat la cancel·lació de Guetta

A causa de la cancel·lació per sorpresa del concert de David Guetta atribuïda a les males condicions meteorològiques, programat pel dia d'ahir en la segona part de l'Andorra Mountain Festival, molts hotels del Principat han vist afectades les seves reserves derivades expressament de clients vinguts per a l'esdeveniment.

En aquest cas, tres hotels del Tarter (situats a Canillo i propers a la zona on estava prevista la celebració del concert) han aclarit la normalitat de la situació, malgrat la confusió i decepció global que tenia la gent. En els tres casos, la majoria de les persones allotjades als diferents indrets van decidir passar la nit en els hotels que ja tenien agafat en un inici i, per tant, no hi ha hagut retorn de diners.

El primer d'ells, l'hotel 'Wuau!', el seu responsable Jordi Trèbol ha explicat a EL PERIÒDIC que "no els ha afectat com a canvis en si", i que les persones que estaven allotjades han decidit mantenir la seva reserva, recalcant que alguns "havien marxat ahir i uns altres ho han fet durant el matí d'avui, però no van cancel·lar". "La gent molt maca, no hem rebut cap demanda per parts dels clients afectats", ha aclarit Trèbol, afegint que les persones "havien comprès la situació".

De fet, el responsable de l'establiment hoteler ha indicat que alguns dels clients que van pujar per gaudir de l'esdeveniment "van venir a l'SPA del nostre hotel després de saber l'anul·lació". A més, Trèbol ha afirmat que al seu establiment "no havien empaquetat res amb les entrades de l'actuació" i que al moment de conèixer-se la cancel·lació oficial, van informar a tota la seva clientela, ja que "molts d'ells havien estacionat allà els seus vehicles".

Per altra banda, l'hotel 'El Tarter', ha apuntalat a aquest mitjà, en boca del seu responsable de comunicació, Dani Mateu, que "no van haver de gestionar gaires afers perquè no era un tema que depenia d'ells", i que només es van haver de dur a terme diverses factures per a la gent que volgués reclamar algun inconvenient. "Creiem que el problema va ser que la tempesta que justificava la cancel·lació va caure a les 01.00 hores, i això hi ha hagut persones que no ho han entès", exclamava Mateu.

Al mateix torn, l'encarregat també ha assenyalat que a l'hotel no han venut entrades per al concert. "La gent estava decebuda més que enfadada", ha assegurat assegura Mateu, i el que el 80% dels clients que estaven ahir allotjats a 'El Tarter' "era per acudir expressament al concert de David Guetta". "Ahir a la nit ens va marxar alguna habitació, però els hem recalcat que nosaltres no veníem entrades", ha matisat Mateu, i que "de totes maneres no ha sigut la tònica de tota la jornada".

El tercer hotel interrogat ha sigut el que es trobava més proper a la localització del concert, situat just al costat, el 'Llop Gris'. La seva responsable, Aremi Aleix, ha manifestat que "tenien a molts clients al seu bar perquè era l'únic indret on es podia aconseguir el beure". Aleix comenta que el caos va començar a succeir a l'hotel en el moment de conèixer-se la cancel·lació i que la gent els reclamava el motiu "perquè no estava plovent" en aquells instants. "Hi va haver una mica de desorganització perquè no sabíem per a on fer passar la cua de clients, ja que estava tothom agrupat a l'entrada", ha afegit la responsable.

Així, la terrassa de l'establiment va salvar la decepció d'alguns clients que van aprofitar l'ambient de música per relaxar-se i "només van marxar els clients que encara no havien realitzat les seves facturacions", ha comentat Aleix. D'altra banda, hi va haver algun cas de clients que van abandonar l'edifici després d'assabentar-se de la notícia, "però tan sols uns pocs", ja que el 90% van romandre la seva habitació. La responsable de l'establiment ha posat en valor també la decepció general dels clients perquè era una data molt assenyalada, "amb reserves des del mes de gener".

L'últim parador demanat, l'Hotel Panorama' i el seu responsable Xavi, ha confirmat a aquest mitjà que hi havia clients que tenien reservat el paquet d'hotel + entrades pel concert i detalla que en aquests casos, "els ho hem hagut de tornar tot". A més, en aquest sentit, Xavi remarca que hi va haver unes quantes habitacions amb les quals "ho van perdre tot; tant els guanys de la venda, com les de l'entrada al festival". D'altra banda, el responsable de l'hotel apunta que alguns clients van deixar les claus a l'entrada i van marxar "sense passar la nit que ja tenien pagada".

Finalment, des d'Unió Hotelera d'Andorra han assegurat a EL PERIÒDIC que fins demà no poden informar sobre les xifres dels hotels perquè encara els hi estan fent arribar els detalls.