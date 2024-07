Budzaku proposa reflexionar al setembre sobre l'afer Guetta

Gairebé 24 hores després de la sobtada cancel·lació del concert de David Guetta, un dels actors principals en la presa de la decisió ha fet un pas endavant per explicar detingudament com es va donar la situació al llarg d'aquest diumenge. Betim Budzaku, director d'Andorra Turisme (patrocinador i coorganitzador de l'esdeveniment), ha comparegut aquest migdia davant els mitjans per desmentir les diferents afirmacions fetes al llarg d'aquestes darreres hores, com aquelles que apuntaven que la cancel·lació s'havia donat per la impossibilitat del DJ francès de traslladar-se a Andorra o la poca venda d'entrades que hi havia hagut realment.

"Vam posar un límit amb tot el tema de les entrades perquè estàvem fent un festival en un lloc que realment no s'ha fet mai. Mai hem tingut tantes persones en el mateix moment", ha afirmat Budzaku, tot recalcant la preocupació envers l'arribada massiva d'aquest nombre de turistes. I és que de les 10.491 entrades venudes, el 82% corresponia a gent de fora del país; o dit d'una altra manera, 8.691 eren de turistes (repartits en 22 nacionalitats diferents) i 1.800 de gent del país.

Així doncs, la idea establerta en un inici era que Guetta arribés a les 19.30 hores a l'aeroport de la Seu d'Urgell, en jet privat, i traslladant-se posteriorment fins a la zona del concert en helicòpter. Tot es va complicar a les 15.43 hores, moment en què Protecció Civil va emetre l'informe desfavorable per a la celebració del concert i que va acabar precipitant la seva cancel·lació. "Des de dissabte teníem avisos de tempestes de nivell groc i comencem a fer una actualització de la informació periòdica per veure en quina situació estem", ha esmentat el director d'Andorra Turisme, posant de manifest que, a les 10.30 hores de diumenge, es va decidir fer una reunió amb totes les institucions i empreses involucrades per enfrontar la casuística. "Com volíem guanyar temps, vam decidir que a les 13.00 hores tindríem una altra reunió per tenir una actualització del Servei Meteorològic".

A l'hora esmentada, però, la situació no va millorar. Les previsions continuaven sent les mateixes i l'obertura de portes, prevista per a les 17.00 hores, no es va poder acabar donant. "No volíem obrir les portes sense estar 100% segurs que podíem fer l'esdeveniment", ha justificat Budzaku, complicant-se encara més la situació amb l'informe de Protecció Civil. "Ja no teníem marge d'actuació, teníem pràcticament una hora per activar el pla de cancel·lació", tot indicant que la decisió de Govern va ser la correcta, ja que "cap Govern podria donar autorització a la celebració amb un informe desfavorable".

Reunió de reflexió posposada fins al setembre

Ara per ara, la situació és clara per a Budzaku: demanar disculpes, buscar llocs adequats per fer un festival d'aquesta tipologia i trobar la manera de despertar de nou els ànims de la gent respecte a l'Andorra Mountain Music. S'obre així un període de reflexió, el qual, segons sembla, s'iniciaria a partir del setembre u octubre, moment en el qual es portarà a terme una reunió amb tots els actors implicats per fer una anàlisi concreta i quins poden ser els efectes col·laterals de tenir 10.000 persones ficades en un mateix espai. "No tenim pressa, la vida d'Andorra com a destinació turística continua", ha apuntalat Budzaku.

Així i tot, i qüestionat per la possibilitat que Guetta es deixi caure al país de nou en els pròxims mesos, sembla una idea totalment descartada per l'esmentat: "Tècnicament, aquest any és impossible, ja que té una agenda molt complicada", tot remarcant, això sí, la intenció per part de l'artista de tenir les portes obertes per actuar en un futur, "potser en els pròxims 14 mesos". Segons Budzaku, la cancel·lació de l'esdeveniment ha suposat un cop dur per al propi artista, qui en aquests moments se sentiria "dolgut i sensible".

A l'espera del retorn íntegre dels 550.000 euros

Finalment, Budzaku va tancar la seva intervenció pronunciant-se sobre la qüestió de l'import dipositat per Andorra Turisme com a patrocinador de l'esdeveniment, així com la possibilitat d'un retorn íntegre d'aquests. Segons ha apuntalat el director de l'entitat, el cost total s'incrementaria fins als 550.000 euros, dels quals estaria garantida la seva devolució per l'asseguradora que té contractada Live Nation. "La devolució del patrocini està assegurada, però no sé si serà el 100% o només la part proporcional del concert de David Guetta", ha indicat Budzaku. I és que recordem que dins del cost esmentat, també es trobaria la part relativa al concert de dissabte ('Molan los 90'), per la qual cosa es restaria a l'espera de veure si l'asseguradora retorna íntegrament l'import total o només la part relativa a Guetta, sobre el catxe del qual el director d'Andorra Turisme ha incidit en el fet que "no sabem si el cobrarà totalment".