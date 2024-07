Els pisos sense demanda de lloguer assequible seran retornats als propietaris en mínim sis mesos

Aquest matí, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha informat sobre els temes tractats al Consell Econòmic i Social, celebrat a primera hora del dia. A la sortida de la reunió, Marsol ha destacat especialment l'aprovació de la Llei Òmnibus, una legislació clau per al creixement sostenible i la regulació del dret a l'habitatge. "S'ha presentat la Llei Òmnibus, la llei de creixement sostenible dels drets a l'habitatge, els efectes de fer l'informe o el dictamen al Consell General de com estableixen tots els tipus de lleis"



Marsol ha explicat que la Llei Òmnibus té com a objectiu principal regular i fomentar l'aflorament de pisos al mercat de lloguer, així com controlar el creixement demogràfic del país. La ministra ha subratllat que aquesta legislació ha estat ben rebuda per les parts implicades, tot i que s'han expressat diverses opinions i comentaris durant la sessió. "Aquesta llei és essencial per garantir que hi hagi més habitatges disponibles al mercat de lloguer i per oferir una solució a les necessitats de la població en risc d'exclusió residencial", ha afirmat Marsol, tot detallant que, amb aquesta nova legislació, s'estableixen també "terminis clars per a la sessió de pisos buits, amb un màxim de sis a dotze mesos per posar-los a lloguer abans de retornar-los als propietaris si no hi ha demanda".



El Consell Econòmic ha emès el seu dictamen favorable, i la Llei Òmnibus serà presentada al Govern per a la seva aprovació definitiva aquest dimecres. En cas de qualsevol imprevist, la ministra ha assenyalat que l'aprovació es podria postergar 15 dies més. Un cop aprovada per l'Executiu, la llei entrarà a tràmit parlamentari en un termini de vuit a deu dies, permetent als parlamentaris revisar i fer aportacions abans de la pausa estival. El retorn que la proposta de llei ha tingut, segons ha apuntalat Marsol, ha anat en la línia en què "cadascun ha marcat les seves posicions, però en principi l'interès general és que es comenci a regular, a més de per fer aflorar pisos al mercat de lloguer, per controlar el creixement demogràfic del país".



Marsol ha subratllat que, tot i les modificacions i ajustos realitzats des de la seva presentació inicial al mes d'abril, la llei manté les línies mestres anunciades. "Hem estat curosos en continuar amb tot el que contempla aquesta llei i el text que vam presentar el passat 2 d'abril". Entre les mesures destacades, s'inclouen la definició de pisos buits, les condicions per a la inversió estrangera, la gestió de plusvàlues i l'exoneració de l'Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) per a la primera adquisició d'habitatge.

Pròrroga de quotes

A més de la Llei Òmnibus, en el Consell Econòmic també s'ha abordat la pròrroga de les quotes per compte propi, les quals inclouen una "pròrroga de 100 places per compte propi i 25 per professionals liberals". Tot i que el tema salarial no ha format part de l'ordre del dia, Marsol ha confirmat que sindicats i patronals estan previstes per a reunions pròximes per tractar aquesta qüestió.



La ministra ha conclòs la seva intervenció destacant la importància de la col·laboració entre totes les parts implicades per garantir l'èxit de la llei i el seu impacte positiu en la societat. "Treballem conjuntament amb tots els grups parlamentaris per assegurar que aquesta Llei Òmnibus sigui una eina efectiva per a la millora de la nostra economia i el benestar de la nostra ciutadania", ha assegurat Marsol.

La sessió de pisos buits

Respecte al marc regulador, conegut com a "cessió de pisos buits", Marsol ha especificat que s'estipula un procediment clar per a les propietats que romanguin sense llogar-se durant sis o dotze mesos. Després de la sessió que faci el propietari, l'habitatge es retornarà. Segons la ministra, aquesta legislació no només protegirà els interessos dels inquilins i promourà l'accés a l'habitatge, sinó que també donarà als propietaris una oportunitat de retornar a la seva propietat en cas que no pugui ser llogada per un període considerable.



"És important entendre que aquesta iniciativa no és un intent del Govern per tenir propietats buides, sinó més aviat una mesura per cobrir les necessitats de la població en risc d'exclusió residencial", ha afirmat Marsol. A més, ha subratllat que el termini de sis mesos per posar els pisos al mercat de lloguer o incloure'ls en la borsa d'habitatge serà crucial per garantir l'efectivitat del programa.



La titular de la cartera d'Habitatge també ha destacat la transparència de la llei, assegurant que especifica clarament els procediments i els terminis per a tots els propietaris i inquilins involucrats. "Tenim la voluntat ferma de no deixar pisos buits quan hi ha persones que podrien beneficiar-se d'habitar-los", ha afirmat Marsol. A més, la ministra ha afegit que el temps de cessió que es contempla ara mateix és de cinc anys, a més de considerar també un temps de transitorietat per a l'aplicació. "Aquest procediment tindrà un termini. Nosaltres no volem que tota la vida estiguin els pisos buits, ara és per la necessitat que hi ha de posar pisos al mercat, però és durant un període determinat. Aquesta sensació obligatòria només operarà o només es podrà gestionar, podríem dir, durant uns anys", ha remarcat Marsol.

Sancions per pisos buits

Per la seva part, el secretari general de la Unió Sindical, Gabriel Ubach, ha destacat la necessitat d'introduir sancions més severes per incentivar el lloguer d'habitatges desocupats. "Trobo que 50 euros per metre quadrat com a sanció és molt poc. Hem de ser molt més contundents en aquest aspecte. Per a propietaris que consideren els seus pisos com a inversió, una multa de 5.000 euros a l'any no suposa un gran sacrifici econòmic", ha afirmat. El secretari general també ha criticat el ritme d'implementació de les mesures, assenyalant que dos anys i mig poden ser insuficients per veure resultats significatius. "Hem de fer que aquestes polítiques avancin més ràpidament. No podem permetre'ns esperar dos anys i mig sense veure canvis substancials en la situació dels pisos buits", ha sentenciat Ubach.



Respecte a la nova Llei Òmnibus, el secretari general ha expressat cautela, assenyalant que "encara no sabem quina és la definició d'un habitatge a preu assequible aquí a Andorra, ni per a compra ni per a lloguer". Aquesta manca de claredat, segons Ubach, dificulta la implementació efectiva de les polítiques destinades a abordar la crisi d'habitatge. "És essencial que el Govern estableixi criteris concrets perquè un habitatge sigui considerat assequible, una demanda que hem fet durant anys sense resposta satisfactòria", ha subratllat.

La CEA espera dades

Paral·lelament, el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, ha declarat que mantenen la disponibilitat per analitzar la proposta de Llei sobre les noves regulacions destinades a impulsar l'ús i el lloguer dels immobles desocupats a través de mesures legislatives. "Ens han presentat aquestes modificacions a la Llei òmnibus i ara ens trobem en el procés de valoració. La nostra confederació ha aprovat el dictamen inicial, però ara ens correspon traslladar-ho a les associacions implicades perquè ens donin la seva avaluació", ha explicat Cadena, subratllant la importància de recollir diverses opinions abans de la implementació final.



La nova legislació, segons Cadena, planteja un marc regulador que requereix una anàlisi detallada, especialment en el cas dels pisos turístics a Canillo i Encamp, àrees que han vist un impacte significatiu a causa dels canvis normatius. "És crucial entendre que hi ha complexitats en la implementació d'aquestes normatives, especialment quan parlem de pisos turístics i la seva transició cap a l'ús residencial assequible", ha afegit Cadena.

Quant als detalls tècnics, Cadena ha assenyalat que encara hi ha mancances en les dades disponibles sobre els pisos buits. "És evident que les dades actuals no són del tot completes, especialment en les parròquies com Andorra la Vella i Escaldes, on encara falta informació precisa sobre els immobles disponibles", ha puntualitzat.



Pel que fa als aspectes laborals, Cadena ha destacat que la CEA està en procés d'analitzar les implicacions salarials de les noves disposicions. "Estem treballant en l'estudi de la graella salarial per a cada sector, considerant les diferències substancials entre ells. La nostra prioritat és assegurar que el salari mínim pugui créixer per sobre de l'IPC", ha afirmat.



Finalment, el president de la CEA ha manifestat la seva expectativa de tenir més clarividència sobre els detalls legislatius abans de la represa de les sessions legislatives al setembre. "Confio que amb les avaluacions de les associacions i el nostre treball intern, podrem proporcionar una visió detallada a tots els grups parlamentaris al Consell General", ha conclòs.