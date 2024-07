Myandbank retorna el 3% de les compres amb targeta per reinvertir-los en una cartera automatitzada

Myandbank, el banc digital d’Andbank, ha llançat la campanya ‘Inverteix mentre gastes’ per la qual es retornarà el 3% de les compres que s’efectuïn amb la targeta en comerços als clients que tinguin o contractin una cartera automatitzada.



Amb aquesta promoció el client podrà reinvertir fins a 30 euros mensuals del que ha gastat amb la seva targeta a la seva cartera automatitzada. La reinversió es farà automàticament cada mes a la cartera que tingui contractada segons el seu perfil de risc.



L’objectiu de la campanya, que serà vàlida fins al 31 d’octubre, és promoure l’estalvi i la inversió entre els clients de Myandbank, donant la possibilitat d’invertir o augmentar la inversió en una gamma de carteres a les que es pot accedir des de 150 euros i amb les comissions més baixes del mercat: 0,30% de gestió i 0,20% de custòdia (IGI inclòs).



Myandbank proposa sis carteres en base al perfil de risc de cada inversor: des de la cartera 'Debutant', amb 100% de renda fixa -fons monetaris i de renda fixa-, fins a la ‘Fora Pista’, amb 100% de renda variable. Al mig, hi han la 'Pista Verda', amb risc baix; la 'Pista Blava', amb risc mig-baix; la 'Pista Vermella', amb risc mig-alt i 'Pista Negra' amb risc alt.



Per la inversió, el client pot efectuar aportacions puntuals o periòdiques, així com escollir la freqüència de les transferències o aportacions. El cobrament de les comissions aplicades es fa trimestralment al compte d'efectiu vinculat a la cartera.